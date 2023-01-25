載有22名船員的一艘香港籍貨輪今天上午在日本長崎縣外海沉沒。日本海上保安廳表示，已在強風狂浪海域中救出13人，但其中2人不幸身亡、9人依舊下落不明，當局將持續搜救。

海上保安廳表示，排水量6651噸的香港籍貨輪JINTIAN號昨晚11時15分左右在日本專屬經濟區發出求救訊號，約莫3個半小時後沉沒。

當地媒體引述船員說法報導，這艘載運木材的船隻當時船身逐漸傾斜、進水，隨後沉沒。船上22名船員皆為中國或緬甸籍。

沉船原因目前不明。海上保安廳發言人表示，事發當時海上風浪十分強勁。

日本內閣官房長官松野博一表示，海上保安廳接獲通報後立刻向長崎縣西方外海附近的巡邏船與飛機尋求協助。船隻最後於當地時間下午2時46分沉沒。

松野表示，海上保安廳「同時也向自衛隊、南韓海上警察廳，以及附近海域船隻請求協助」。

事發海域位於日本長崎縣與南韓濟州島之間，濟州島昨天有數百航班因天候惡劣被迫取消。（譯者：戴雅真/核稿：施施）1120125