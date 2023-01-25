彰化警分局快官派出所29歲員警高偉倫，23日大年初二上午值完勤返家途中，遭37歲毒駕的男子吳柏翰開車從後方高速追撞，因公殉職，肇事吳男自小客車也在高速中翻滾成爛鐵，吳男拋出車外，卻在因毒品發作，一路神智恍惚，身體只有挫傷，25日才接受問訊筆錄，警方依公共危險、毒駕、毒品、殺人等罪移送彰化地檢署偵辦。

彰化警分局從吳男身上搜出毒品。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

毒駕奪走年輕警察一條命的肇事者吳柏翰表示，大年初二從員林北上要到彰化市找朋友，途中不知為什麼突然昏睡了，但對於是否感到抱歉，竟因毒癮，害死了一個年輕警察的生命，竟還是一臉茫然。

吳男毒駕撞死年輕員警，兩天後還一臉恍惚，警方依殺人罪移送。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

高偉倫還未婚，2017年特考班畢業，先前於花蓮縣警察局服務，2023年1月5日才調到彰化縣警局彰化分局快官派出所。23日上午8時12分，執勤結束騎車，經彰興路、聖安路口停等紅燈時，要先回住住，準備回高雄過年和父母家人團聚，卻遭到吳柏翰開車從後方高速撞飛10多公尺，送醫不治，地上遺留著警臂章。雙親悲慟，「再也等不到孩子回家了」。

肇事吳男則生了孩子也丟給母親養，吳母表示她自己是單親媽媽，孩子長大並不顧家，生了孩子也丟給她養，媳婦因毒品案進鐵窗，兒子常常不回家，不知道兒子在做什麼，除夕夜回來圍爐一下又出門了，闖下滔天大禍，真的很難過，不知道怎麼辦，「拍謝、拍謝，我也不知人生要怎麼走下去了」。

吳男高速撞死警察後，轎車也翻滾成一團爛鐵，人拋出車外，神智一路恍惚，身體只有挫傷。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

吳柏翰因撞擊力道大而被拋飛車外，送至醫院治療，只有挫傷，經醫院抽血檢驗，測得毒品反應，警方也從他身上、車內搜出20餘包毒咖啡包、安非他命。

吳柏翰還因毒品發作，精神不佳，前2天都無法訊問製作筆錄，25日上午8時許醫院評估吳男出院，警方帶著他搜索車輛和住處，扣押電腦和手機，筆錄製作完畢後，依移送彰化地檢署。

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