許多人和曖昧對象想要提升好感時，都會試著約對方一起參加各種活動。一位男子表示，近日他受到曖昧對象邀約一起去游泳，不過他不敢答應，因為他的GG未充血前只有2、3公分，若穿了泳褲像是完全沒東西，「怕她看到我這麼小會想逃走」，無助之下只好上網求救。不過許多網友看了之後紛紛直呼根本不用擔心，「你們是去游泳，不是去游泳池交配的」。

原PO在Dcard發文表示，自己的GG未充血前只有2、3公分，雖然勃起後能夠達到平均長度，但穿泳褲的話看起來就像是女生一樣，完全沒有東西，所以他不太敢穿泳褲；近日曖昧的妹子約原PO去游泳，不過因為害怕對方看了下體尺寸就想結束關係，他遲遲不敢答應邀約，「怎麼辦有解嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「你們是去游泳，不是去游泳池交配的」、「那你就勃起再穿泳褲啊」、「你們到底是去游泳，還是要順便打炮？ 」、「游泳的時候勃起才尷尬吧，你們還只是曖昧而已欸交配魔人」、「那你就去勃起給她看」。

另外也有內行人說明，其實一般男生GG沒有充血前長度都很短，「沒勃不是本就都很短嗎，沒差吧女生哪會在意那個」、「在醫院閱鳥無數的女人，其實大部分男生沒勃時真的都小小的，我只看過兩個沒勃也很大的，這樣有安慰到你嗎哈哈」。