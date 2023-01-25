走春第一品牌溪州公園「花在彰化」，呈現超強人氣，初四人數已經衝破35萬人次，除了豐富的花卉園藝造景、好想兔造型大型裝置藝術、漂浮裝置藝術之外，各企業亦將企業本身意象融入園藝造景外，25日鯊魚輕航機翱翔天空，掀起驚喜連連。

溪州公園「花在彰化」，25日鯊魚輕航機再度騰空表演，掀起驚呼連連，飛天穿雲，讓人看得過癮。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

寒流來襲，花在彰化仍吸引滿滿人潮，初三因颳起強風，預防性將本次活動所設置「好想兔」大型充氣氣球及水池內水飄氣球卸下。鯊魚輕航機也因側風過大，暫緩飛行。

初四上午11點和下午3點鯊魚輕航機再度騰空表演，掀起驚呼連連，飛天穿雲，讓人看得過癮。現場帶來各項活動，包含祈福贈花、百人彩繪風機及科學遊戲闖關活動。

溪州公園「花在彰化」，25日鯊魚輕航機再度騰空表演，掀起驚呼連連，飛天穿雲，讓人看得過癮。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

縣府表示，今年參與企業有允強實業股份有限公司，將日式庭院引入會場並加上企業風格，讓人有出國赴日的感受。沃旭能源將離岸風場意象帶到現場，設置離岸風場打卡牆、永續植栽牆以及直徑兩米的地球造型氣球，傳達永續理念。

彰化縣不動產開發商業同業公會偕同彰化縣田尾公路花園協會，將鹿角森林帶進溪州公園，現場有祈福贈花活動，大年初一到初八以及元宵節當天，填寫鴻兔祈福卡並懸掛於鹿角上後，即贈送限量小盆栽。

辰亞能源也別出心裁設置一面拍照牆，感受用太陽光守護環境的精神；華暄綠能將綠電意象帶來會場，讓民眾了解再生能源走入每個家庭的日常生活中。 此外，本土企業力麗集團與天豐新能源在園區內打造在100％材質可回收的圓弧形蜿蜒植牆，精彩串起花海與風海。

縣府表示，初七百人彩繪風機將登場，元宵有科學遊戲闖關活動，答對送特製風機餅乾。