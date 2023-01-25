內定行政院長陳建仁在副總統任內，推動包括年金、婚姻平權等重大改革，被形容為「史上最忙副總統」。時隔近3年，「英仁配」再度攜手，但角色從副總統換成行政院長，時值民進黨敗選後面臨重新整隊之際，考驗更加嚴峻。

陳建仁是2003年台灣抗煞（SARS，嚴重急性呼吸道症候群）關鍵人物，身為流行病學學者，他臨危受命出任行政院衛生署長，帶領台灣民眾走過那段人心惶惶的日子。2016總統大選擔任蔡總統副手，「英仁配」成功入主總統府。

2020蔡總統和副總統賴清德搭檔，陳建仁回歸最愛的學術界，但碰到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）百年大疫，他開始協助政府抗疫，透過臉書分享病毒傳播知識，對內推廣防疫防護重點，對外傳遞台灣防疫成果以供國際社會參考。

陳建仁是虔誠天主教徒，2021年7月獲教宗任命為宗座科學院院士，同年10月獲任該院理事會理事，多次奉派赴教廷參與大典，近日以總統特使身分參加榮休教宗本篤十六世喪禮。

儘管政治歷練不多，擔任副總統一任後又回到學界，但陳建仁仍保持一定政治能量，除在防疫、外交戰場上曝光；他2020主動退出副總統提名後，賣力為「蔡賴配」輔選，去年底的九合一選舉也未缺席，擔任前衛福部長陳時中參選台北市長競選總部主委，積極深入基層拉票。

曾共事過的黨政人士透露，陳建仁在政壇上，不是有強烈政治企圖心的人，但他出任蔡總統副手任內，對蔡總統交付的年金改革、司法改革、同婚等涉及民生重大議題改革任務，總是使命必達，跨部會、跨階層與跨領域的協調力、有目共睹。

尤其是推動婚姻平權，陳建仁曾透露遭天主教教友大力批評，「後來我太太不敢傳任何line的訊息給我看」。在軍公教年金新制正式上路後，陳建仁透過臉書發布千字文公開信，向因為年金改革造成退休軍公教人員的衝擊，表達致歉、致謝和致敬，並期盼共同打造更團結、和諧、公義、美好的台灣。

陳建仁2022年加入民進黨，事後接受媒體專訪時曾說，他「未來一定會透過各種可能的管道，站在我學者的立場繼續來使這個國家，來幫助民進黨、使這個國家變得更好」；這番自我期許，似埋下未來擔負更大責任的伏筆。

「你們誰要在眾人當中為首的，就要做眾人的奴僕。」陳建仁始終以學者自居，不認為自己是政治人物，他透露2003年被延攬出任衛生署長時，翻開聖經就出現這一段經文，讓他體會從事真正的權力就是服務，擔任人民的公僕。

蔡總統在第2任任期結束前，仍有許多要完成的政治議程，需要信任度、配合度、執行力高的人擔任執行長；黨政人士指出，陳建仁符合這些條件，是適合的閣揆人選。

陳建仁深受蔡總統信任，為成全2020總統大局，主動退出副總統提名，更讓黨內高度推崇；蔡總統曾說相信未來有需要的時候，陳建仁還是會溫暖、義不容辭幫助，讓他一直都在閣揆人選名單之內。

行事溫暖、臉上隨時掛著笑容的陳建仁，被封為「大仁哥」，曾形容進入總統府是「人生美麗叉路」，如今將扛起民進黨九合一敗選後，推動各項施政，以協助打贏攸關執政延續的2024大選重責，他如何應對全新的戰場，備受關注。（編輯：林克倫）1120125