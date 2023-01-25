婆媳戰爭隨著時代觀念演進，雖然已經大幅趨緩，但仍有不少觀念保守的傳統家庭不時傳出糾紛。就有一名媳婦求助，表示婆婆要求自己，當客人上門時就必須站在正後方待命，隨時添茶，讓她覺得很痛苦，因此上網詢問其他媳婦是否會照做，讓網友直搖頭。

女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》PO文表示，每當婆婆有客人造訪串門子時，婆婆就會對她下令，必須全程站在正後方隨時待命，如果婆婆或客人的茶杯空了，就要立刻幫忙添茶，才不會怠慢客人。

婆婆要求讓原PO相當不解，但又不敢不照做，於是事後PO文詢問「請問各位媳婦們會照做嗎？」

網友看到後也傻眼，紛紛留言：「你婆婆從哪個朝代穿越過來的」、「這種命令你可以接受，我也是醉了」、「請問婆婆有領殘障手冊嗎」、「記得收服務費」、「這是婆婆還是太后」、「是我的話直接把茶倒在婆婆頭上」、「我以為我在看宮廷劇」，也有人大嘆：「別懷疑，很多保守家庭真的有這種婆婆」、「鄉下很多你無法想像的劇情其實都有發生」。