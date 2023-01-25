在烏克蘭政府和許多盟邦施壓數週後，德國今天批准運送豹2主力戰車給烏克蘭。政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）表示，柏林當局會先從聯邦國防軍庫存中提供14輛。

綜合法新社與路透社報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）政府近幾週面臨愈來愈多壓力，要他們把戰車運送給烏克蘭，並允許其他北大西洋公約組織（NATO）盟邦也這麼做。預期俄烏雙方將在春季發動新一波攻勢，這可能有助扭轉戰爭走向。

基輔當局認為，重型武器對擊退俄羅斯入侵至關重要，但莫斯科批評此舉是不必要的挑釁。

蕭茲政府之前遲遲不做決定，擔心此舉可能促使俄羅斯升高局勢，或導致北約捲入衝突。

德國這項最新決定有助鋪平道路，讓波蘭、西班牙、挪威等國得以供應庫存豹式戰車給烏克蘭。

蕭茲在聲明中表示：「這項決定遵循我方盡己所能支援烏克蘭、眾所周知的路線。」

聲明中說，目標是利用豹2戰車迅速為烏克蘭建立2個戰車營。聲明還提到，德國第一步會先從軍方庫存中提供14輛豹2戰車。

聲明表示，德國很快就會開始在國內訓練烏國軍人，並將提供後勤和彈藥；德國還將發放合適轉讓許可，給予想快速將庫存豹2戰車運送至烏克蘭的夥伴國家。

根據德國軍事武器管制規則，購買德製武器的國家如欲將其轉售或轉贈給第3國，必須徵得德國許可。

豹2戰車被視為全球頂尖主戰坦克之一，數十年來一直為德國軍隊所用，其他十幾個歐洲國家的軍隊以及遠至加拿大和印尼的國家軍隊也有使用，這款戰車曾出現在阿富汗、科索沃和敘利亞的衝突中。

多名軍事專家表示，豹2的主要優勢是可以大量運往烏克蘭，而且維修和後勤相對容易。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1120125