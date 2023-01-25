前副總統陳建仁確定將接掌行政院長一職，明(26日)起將啟動新內閣準備作業。但先前陳建仁未曾承認有總統蔡英文徵詢一事。媒體人黃揚明今(25日)在《洪淑芬辣晚報》節目指出，陳建仁說11月以後沒有見過蔡，還說「沒有來徵詢我」，陳建仁或許不會說謊，但他講「選擇性的事實」，可能由第三人徵詢，只是蔡沒親自出馬。這是政治的眉角，陳建仁出身地方派系家庭，怎麼可能不知道社會事？他不會讓他的長官煩惱。

黃揚明表示，自由時報在這一波人事來講，不要忘記，蘇貞昌在辭之前，他們是唯一一個採訪到陳建仁的，然後陳建仁怎麼說？「沒有來徵詢我」，對不對？還說11月以後都沒有見過(蔡)了。這裡面有幾個邏輯，陳建仁2015年跟蔡英文搭配正副總統人選的時候，公布人選的前一天，柯建銘去問陳建仁有沒有這回事情，因為柯建銘他不是在那個小英的核心圈，所以他是聽到有人傳這樣一個人選，他去問陳建仁。

「陳建仁給他的答案是：我不能告訴你！」黃揚明說，他沒有承認或否認，只說我沒辦法告訴你。綠營的朋友說，陳建仁是一個不會說謊的人，什麼叫不會說謊？他講的東西是「選擇性的事實」，所以過年前那個東西，我們把它解讀是說：對，蔡總統沒有來問過我。然後你就會發現，自由時報今天說，農曆春節期間蔡總統徵詢他的意願，終於說服他了，「那時候我們就想說，其實就是蔡總統沒有親自出馬而已。」

黃揚明提到：「派了第三人，派了其他人去問問！」有很多說法，有人說蔡總統沒有徵詢？現在怎麼又是他？你們都在演戲！我告訴你，他就是挑出其中一些事實（主持人洪淑芬：沒有見面，但使者已經講完了？），沒有見面，那有沒有打電話？打電話有沒有問到閣揆？可能沒有啊，她可能只是問候大仁哥最近過得好不好，然後我會請誰跟你聯絡，所以不是「蔡總統徵詢」啊！「政治有很多眉眉角角。」

「陳建仁不是吃素的，他是出身地方派系大老、國民黨的高雄縣長的家庭吶！」黃揚明強調，他以前是地方派系出身的，他這個「大仁哥」的人設，應該說是晚年。「那個年代(早年)你是縣長的小孩，你怎麼可能不知道『社會事』（台語）？沒有那麼單純啦！」單純不單純不是壞事，就是說，他是懂事的，他不會讓他的長官煩惱。