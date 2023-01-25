研究顯示，血管堵塞50％~70％患者會明顯感受到胸悶、喘或是心悸等情形，通常一般民眾在較頻繁且明顯感受到胸悶或心悸的身體不適才就醫時，多數心臟堵塞情形已超過70％，容易造成缺氧症狀影響心肌細胞，甚至影響心臟功能，需盡快進行治療。

一名台積電工程師因胸悶、心悸至心臟內科檢查，被診斷出冠狀動脈血管已阻塞約70％，導致供應血量不足，因作為家庭經濟支柱，不願因手術影響工作，與醫師討論後以藥物控制搭配體外震波治療，促進血管再生、擴大心臟血流範圍。經一年療程明顯改善胸悶、心悸症狀，並與醫師討論持續進行療程。

收治這名工程師的國泰綜合醫院心臟內科醫師陳玠宇表示，若心悸、胸悶頭暈情況持續不見改善，建議儘快就醫治療，若診斷為冠狀動脈缺血，病患不需因爲對手術的既定印象過於緊張。目前針對此病症大多先透過藥物治療，以緩解症狀、增加血液循環，若無法改善，醫師則會依照個人情況透過一般熟知的氣球擴張術、血管支架手術或繞道手術改善血管阻塞症狀。

若不願意或不適合上述侵入式手術，則可經過醫師專業判斷後進行非侵入式治療的體外震波，透過震波促進血管再生、擴大心臟血流範圍以改善心臟功能。

陳玠宇也指出，目前針對心臟常用的檢驗方式有運動心電圖、核子心肌灌注掃描、高速冠狀動脈電腦斷層掃描，前兩項檢查雖有健保給付，但無法清楚識別血管阻塞情況；後者雖有健保給付，但需接受輻射照射，三者皆需與醫師討論後依照個人情形安排適當檢查。若檢查後發現有冠狀動脈缺血症狀，建議及早依照醫師建議治療，心臟手術相當複雜需從藥物、個人生活習慣及飲食多方改善，並持之以恆的治療與監測才能維持健康的身體狀況。