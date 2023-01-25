新名神高速公路當地24日晚間開始降下間歇性大雪，今天凌晨3點左右，出現些微壅塞情形。(圖/路透社)

日本近期遭逢「十年難得一遇」寒流侵襲，截至今天上午，各地創下最高積雪紀錄，鐵、公路交通已癱瘓，超過300個航班被迫取消，當即正全面展開陸路鏟雪工程。日媒捕捉到，高速公路部分路段車流回堵數十公里，將近2,600輛車動彈不得，車頭甚至凍出冰柱的驚人畫面。

新名神高速公路三重縣與滋賀縣之間部分路段車流回堵約10公里，駕駛被迫滯留車內10個多小時。

綜合NHK、《京都新聞》報導，以三重縣四日市市為起點的新名神高速公路，連接滋賀縣、京都府、大阪府等地，當地自24日晚間開始降下間歇性大雪，今天凌晨3點左右，出現些微壅塞情形，直至下午2時，因為道路積雪幾乎淹沒半個輪胎，周圍道路陸續封閉，導致三重縣與滋賀縣之間部分路段回堵約10公里；草津系統交流道也綿延將近31公里，駕駛被迫滯留車內10個多小時。

一名原定從千葉縣開往兵庫縣的女駕駛表示無奈，她已經困在停車場10個多小時還無法上路；可以看到鈴鹿停車場滿滿都是卡車，由於車位有限，許多駕駛被迫停在外面。NHK記者下午抵達時，積雪已達膝蓋高，便利超商的零食、餐盒、飯糰也都搶購一空，大家靠著所剩不多的糧食等待啟程奇蹟，有人等了12小時才吃到第一餐，還有駕駛乾脆不吃不喝，避免急著找廁所。

日本遭逢「十年難得一遇」寒流侵襲，截至今天上午各地創下最高積雪紀錄，鐵、公路交通大癱瘓；圖為受困國道1號車輛。(圖/美聯社)

由於此次寒流堪稱日本十年難得一遇，人、車紛紛「凍」未條，30多歲的駕駛拍下，塞在公路上的大卡車車頭結出大根冰柱，形容室外能見度極差，凌晨出現暴風雪，大家都不敢輕舉妄動。

當局於晚間更新路況，目前正加緊腳步進行除雪工程，預計明日（26）清晨解除封路，壅塞情形將得到緩解。