綜藝大哥大張菲(菲哥) 2018年主持的《綜藝菲常讚》熄燈後，就淡出演藝圈，近年來過著愜意半退休生活的他，近日在新北被巧遇，71歲依舊氣色超好，並親民和民眾合影。

有網友在臉書社團「石門人的天地」發文，表示去買炸地瓜時，巧遇名主持人張菲也來買，而許久未出現在幕前的張菲，穿著黑色羽絨外套搭黑色運動褲，全身黑的休閒打扮，並留著招牌絡腮鬍，開心和民眾留下合影，還比讚又比YA，展現親民的一面。

張菲71歲近況曝光。(圖／取自「石門人的天地」臉書社團)

網友見狀都直呼「好幸運喔」、「有要簽名嗎？」而原PO則表示興奮到忘記了。張菲平時熱愛駕駛風帆、重型機車和輕航機，而因為自己的飛機場就在花蓮，因此他也把戶籍遷至花蓮，空閒時間還可以開著輕航機「兜風」，宛如退休的生活相當愜意。

而他曾被問到是否會再復出主持，他也表示只要遇到好節目、好腳本，就願意重返幕前，他不在意主持費多少，重要的是「製作費不能少」。張菲因幽默風趣的主持風格，受到不少觀眾喜愛，和吳宗憲、胡瓜和張小燕被稱為「三王一后」，還曾2度奪下金鐘獎綜藝節目主持人獎，在綜藝圈佔有一席之地。