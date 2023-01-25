由於水氣逐漸減少 ，明（26）日只有北部山區及東半部地區有零星降雨機會，清晨寒流影響，各地低溫約在10度左右，白天起寒流減弱，氣溫回升。氣象局表示，周五（27日）初六寒流南下，各地天氣再度轉冷，且冷空氣將持續影響到下周日（29日）初八。

氣象局指出，明天北部山區及東半部地區有零星降雨機會，其他地區為晴到多雲，入夜後高山地區需提防道路積冰；溫度方面，台南以北及宜花地區有10度以下低溫發生的機率，高屏及台東低溫約11、12度，空曠地區可能會再低2度，白天各地氣溫回升，北部、宜花地區高溫約20度左右，中南部及台東高溫則在20到24度，日夜溫差大。

氣象局分析未來天氣變化。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周五到下周日寒流南下，各地天氣再度轉冷，北部整天氣溫逐步下降，中南部地區入夜後降溫較明顯；周五北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴，周六（28日）只剩下東半部及大台北地區有局部、零星降雨，下周日縮至花東地區有零星降雨，入夜後高山道路仍有結冰的機率。

下周一起至下周三（30日至2月1日）寒流減弱，各地氣溫回升；各地大多為晴到多雲，僅花東地區有零星降雨；2日東北季風增強；3日、4日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；東半部及大台北地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。