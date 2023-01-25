在總統府釋出前副總統陳建仁接任行政院長一職後，《自由時報》也報導出最新的內閣名單，副閣揆內定由前桃園市長鄭文燦接手。中廣董事長趙少康今（25）日受訪時分析，陳建仁恐怕會變成總統蔡英文拿來卡住副總統賴清德的棋子，另鄭文燦論文涉抄襲，未來處理行政院政務也會有爭議。

對於陳建仁接任閣揆，趙少康指出，蔡英文是要用來阻擋賴清德，「他當行政院長，如果當的可以，蔡英文屬意他選總統，至少讓賴清德不要這麼輕易去選總統。」但他也強調，陳建仁原來有科學家的訓練跟天主教的光環，但身為科學家一直推高端，結果民眾打了高端日本不能去、很多國家也不能去。

趙少康接著提到，在選舉的時候，陳建仁又說「天主託夢給自己」，稱鄭運鵬會當選，要大家投給鄭，但事實證明，「這是陳建仁的意思，不是天主的意思，這樣褻瀆天主、褻瀆上帝很不應該」。他認為陳建仁經過推廣疫苗、幫鄭運鵬助選兩件事後，原本的光環都消失了，「現在就看他將來怎麼做，不要變成蔡英文對抗賴清德的棋子，這不是國家之福。」

另外，趙少康也批評，鄭文燦論文被台大取消了，將來行政院副院長管教育部，教育部又管台大，台大管社科院，社科院負責處理鄭文燦的論文，這是一個什麼樣的生態鏈，鄭接任副閣揆是非常有爭議的。

而可能會成為總統府祕書長的林佳龍，趙少康同樣覺得他有問題，因為林先是在2018選輸台中市長，2022面對侯友宜又是大輸，結果跟現任的行政院長蘇貞昌一樣，官位越做越高，未來民進黨也會遭受「輸越慘、官越大」的批評。