桃園一名紀姓人妻與丈夫爭吵後便搬回娘家居住，未料紀女趁機與藍姓男子不倫戀，還將其帶回家發生性行為，被子女目擊，讓紀夫氣炸控告2人侵害配偶權。桃園地院審結，判2人應連帶賠償18萬元。可上訴。

判決書指出，紀夫主張，於2015年間與紀女結婚，育有2名子女，前年與妻子發生爭吵後，妻子搬回娘家居住，同年6月他路過娘家時，發現有陌生男子進入屋中，一查才發現該男子為藍姓男子，且妻子也坦承與藍男不當交往。

紀夫控訴，自從與紀女分居後，兩人的子女偶爾會回紀女娘家居住，但某日他卻目擊長女壓在次女身上做出性交的動作，他嚇壞詢問之下，長女才說曾目擊紀女與藍男做出相同的動作，讓他心寒至極，憤而控告紀女與藍男侵害配偶權，求償30萬元。

對此，紀女回應，與藍男是透過手機遊戲認識，互動僅止於遊戲攻略交流討論，也否認在子女面前做出親密的性交動作；藍男則表示，不知情紀女已婚，也認為紀夫的證據無法證明2人曾交往。

桃園地院審理時，法官勘驗證據，發現藍男的臉書貼文與留言寫著，「我最愛的老婆」、「我也愛妳」等語，再加上紀女的女兒證詞，法官認定2人的確發生性行為，不採信辯詞。

法官指出，紀女與藍男明知紀女已婚，仍交往成為男女朋友並發生性行為，已經逾越正常人際交往分寸，達到侵害配偶身分法益情節重大的行為，紀夫求償有據，酌情後判2人應連帶賠償紀夫18萬元。可上訴。