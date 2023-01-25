前副總統陳建仁確定將接掌行政院長一職，據傳30日蘇貞昌內閣將進行總辭，而新內閣則將在31日正式上任。媒體人黃揚明今(25日)在臉書指出，陳建仁組閣創兩大「高端」紀錄：中華民國史上首位具中研院院士身份的行政院長，學術地位高端；民選副總統卸任後接任閣揆首例，政治地位高端。並強調「過年說好話，高端是稱讚」。網友則不留情開酸：「高端推銷員名不虛傳」、「不忍卒睹，民進黨怎麼會推出這個內閣？」

「陳建仁組閣，創二大高端紀錄。」黃揚明表示，陳建仁確定將接替蘇貞昌組閣，「新仁內閣」雖然閣員還沒有定案，但陳建仁本身就創下二大「高端」紀錄：一、中華民國史上首位具中研院院士身份的行政院長。（學術地位高端）二、民選副總統卸任後接任行政院長首例。（政治地位高端）。

黃揚明補充說明，我國憲政史上，曾有陳誠、嚴家淦、連戰等副總統任內兼任行政院長，但卸任副總統應該陳也是首位。因此，稱陳建仁內閣為「高端內閣」，應屬合理。並標註「過年說好話、高端是稱讚」，還在附圖PO出上節目寫春聯的「高端」兩個大字。

網友笑回：「神要台灣人支持高端」、「真的太高端了」、「本來想說民進黨首位理工背景的閣揆，但發現之前已有賴清德」、「地位『高』，心思不可『端』倪」、「父親國民黨籍曾任高雄縣長，兒子民進黨行政院長，這應該也是首例吧」、「不忍卒睹，民進洞怎麼會推出這個內閣？」、「騙神不分國界，夠了吧！」、「支持高端就是挺高端仁設」、「整碗端？」、「高端推銷員名不虛傳」、「不就是詭計多端！」