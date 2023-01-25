美國社交名媛派瑞絲希爾頓(Paris Hilton)，是知名的希爾頓飯店集團繼承人之一，擁有數百億身家的她，2021年11月情定企業家男友卡特瑞恩(Carter Reum)，在亞利桑那州一連舉行三天豪華婚禮，時隔1年後，25日她在社群上傳愛子的小手照，驚喜宣布當媽，吸引明星好友和粉絲留言獻上祝福。

派瑞絲希爾頓40歲生日時，男友在私人小島度假途中，拿出一顆要價2百萬美金(約6058萬元新台幣)鑽戒向她求婚，經過10個月的辛苦籌備，派瑞絲希爾頓PO出婚禮現場照，她披著長頭紗搭配純白裙襬，還和老公一起感動落淚，更直呼老公讓童話世界變成現實，而自己就是迷人王子的公主。

在過去受訪時，派瑞絲希爾頓大方坦言做過試管嬰兒，盼能在疫情高峰、工作量較少時，積極調養身體，如今她總算得償所願，25日在Instagram曬出寶寶小手照，大手牽小手的畫面，幸福感爆棚，名媛好友金卡戴珊祝賀：「替你們倆感到開心！」，女星泰瑞莎帕瑪大讚：「真是天大的好消息！恭喜妳成為媽媽囉！」

對於生子喜訊，派瑞絲希爾頓向媒體證實，小孩是找代理孕母生的，並透露小孩性別是男性，並說：「我們非常興奮有了新家庭成員，我的心臟快被愛炸裂開來了。」