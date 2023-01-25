農曆新年到來，各大廟宇也會開始發放「錢母」，讓民眾們可招來財運，但錢母的擺放與使用也存在許多撇步與禁忌，名門命理教育協會創會理事長楊登嵙就提醒啟動錢母的條件、擺放的7個位置與4大禁忌。

根據《周刊王》報導，楊登嵙指出，獲得錢母後，必須回宮廟向神明祈求保佑，在心中報上自己的姓名、生日、住址，「祈求XX神明保佑，請回錢母，讓弟子(信女)事業順利、財源廣進，請XX神明賜我一個聖筊」。拿到聖筊後，接著須將錢母過爐火，順時針繞3圈，才會有效果。

關於錢母的供奉位置，楊登嵙表示，2023年「財帛星」在南方，因此站在家中或辦公室正中央，找出南方後放置錢母，就能有效提升業績，增進財源。最主要7個地點則為：客廳、神龕上、保險箱上、保險箱內、辦公桌上、收銀檯上與錢包內都能招財。

楊登嵙也提醒4個關於錢母的禁忌，包括可將錢母贈與朋友，但收到的人需回發放錢母的廟宇重新啟動、祈求。其二則是錢母不得用來交易。第三點為不得將錢母擺在汙穢之處，例如地板、廁所等人們可任意跨過之地，對神明不敬。最後則是注意生肖，今年為兔年，那麼屬雞之人就要注意，不要把錢母攜帶在身邊。

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