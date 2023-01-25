行政院長蘇貞昌在年前提出總辭，《自由時報》25日報導新一波的內閣成員名單，其中最受矚目的是前副總統陳建仁將出任閣揆，行政院副院長為前桃園市長鄭文燦。媒體人張禹宣在臉書發文指出，陳建仁內閣未上任即看守，根本是「虛位內閣」，且早在陳建仁上任前，綠營內部就已經出現反對的聲浪，未來在派系夾擊下，前途相當渺茫。

張禹宣提到，未經上任前，對於陳建仁接掌閣揆一職，民進黨內已掀起廣泛的反彈聲浪，就連英系在內也不例外。他分析出三個理由，分別是陳缺乏實質從政經驗，與實務連結性低；以蔡英文馬首是瞻，最終將淪為「虛位」內閣；空有政治高度卻缺乏威信，難以令立院袞袞諸公信服。

除此之外，張禹宣還強調，陳建仁上位對民進黨最重要的影響，就是徒增賴清德的2024大位變數，這說明蔡英文尚未死心，陳建仁在位一天，都將成為伏兵與心頭大患。賴系第一時間點絕對會要求允諾不參選，做為背書條件。他認為，蔡英文若真心為黨的未來著想，相較於推出自己的傀儡，大可以推出凝聚各派系共識的蘇嘉全做為看守，同時順利的讓賴系與新潮流人馬在政局穩固之際順勢接班。

張禹宣表示，而陳建仁當閣揆，唯一能讓賴清德接受的條件，莫過於在副閣揆之位是交給蓄勢待發的鄭文燦，雖然遭戲稱是小英男孩，鄭文燦實則與賴清德具有高度信任且互通有無，在倒蘇一事上更早站在同一陣線，反觀蔡英文卻曾經因為「頻頻借將」一事，不滿鄭文燦「功高震主」早已心生嫌隙。

他也質疑，陳建仁比起面對國民黨的率先發難，在賴系與鄭文燦的夾擊逼宮下，能否撐過五個月都是變數，畢竟少了蘇系的蔡英文，如今可沒有任何防火牆來阻擋新潮流與賴清德的炮火。此外，張禹宣還斷言，「走了一個騙神的，來了一個裝神的，後面還一個抄人等著，這絕對是送給在野黨最好的新年大禮。」