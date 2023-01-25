台灣民意基金會董事長游盈隆昨(24日)解密2022年9月12日所做的民調，針對時任民進黨主席蔡英文下令「全黨公職力挺林智堅清白」的做法，結果顯示61.1％民眾不支持，20~34歲年輕人7成以上不支持，大學以上學歷7成3不支持，就連綠營、民進黨也有5成上下不支持。游盈隆強調，林智堅論文案仍是國人所關切，所以他現在公布。至於位則去年9月不發表？則是因為樣本規模只有484份，未達我一向堅持傳統標準的1068份。

游盈隆昨(24日)在臉書發布此項未曾公布的民調「蔡英文下令全黨挺林智堅，請問您支不支持她這項做法？」8.3％非常支持，13.3％還算支持，26.3％不太支持，34.8％一點也不支持，17.3％沒意見、不知道、拒答。換言之，在二十歲以上國人中，21.6％支持蔡總統力挺林智堅清白，61.1％不支持。他強調，國人一面倒不支持蔡總統力挺林智堅清白的做法，包括民進黨大本營的南台灣和桃園市，「社會主流民意清清如水。」

這項民調結果公布後引發媒體熱議。游盈隆今(25日)又發文指出，「我願在此簡短地回答臉友提問的兩個問題。」第一，為什麼選擇這個時間發表？答案是：因為林智堅論文門及其所衍生的相關問題仍然是此時此刻國人關切的問題。

第二，為什麼去年9月不發表？答案是：因為樣本規模只有484份，抽樣誤差在4.35個百分點，「未達我一向堅持的1068份。雖然美國學界早有主張，為降低成本可以考慮抽樣誤差在正負4個百分點，但我還是覺得維持傳統標準為宜。」

游盈隆強調，就這麼簡單，一點都不複雜。如果有人有其他自由聯想，「只要不是太離譜，我都尊重，畢竟這牽涉到的是公共事務。」