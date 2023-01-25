繼近2週前俄羅斯軍隊與傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）宣稱攻占烏克蘭東部鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar）之後，烏克蘭當局今天首度證實，烏軍已撤離蘇勒答爾。

路透社報導，烏克蘭公共廣播公司Suspilne援引東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）說法稱，「為保護軍人的生命，國防軍已撤離蘇勒答爾」。這是烏國當局首度證實，位於頓內茨克（Donetsk）地區的蘇勒答爾已經淪陷。

奇列瓦蒂說，「（我方部隊）完成了他們的主要任務：避免敵人在頓內茨克方向取得系統性突破。」

他還指出，烏克蘭在蘇勒答爾的防線，成功阻擋俄軍突破烏克蘭的後方防線。

根據奇列瓦蒂的說法，在雙方激烈交戰中，烏軍從未在蘇勒答爾遭到包圍，俄軍也沒有俘虜任何烏國戰俘。

戰前擁有1萬人口的蘇勒答爾於今年1月初成為俄軍攻擊的核心，俄烏為爭奪當地控制權展開激烈戰鬥。（譯者：施施/核稿：戴雅真）1120125