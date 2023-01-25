台灣地狹人稠，超商密度更是高到可怕，短短一條街有2家以上超商更是隨處可見，但若是兩家同樣的超商就讓人匪夷所思了。就有網友PO出照片，明明只隔一條巷子，竟然開了兩家全家，導致出現兩家全家並排的奇妙畫面，引起好奇，最終全家官方也做出回應。

網友在《路上觀察學院》PO出照片，地點位在新北三重，只見兩棟相鄰的公寓中，1樓都是全家超商，中間只有一條小巷子，讓原PO看了是一頭霧水，拍下後上網詢問「全家現在都喜歡這樣就是了」。

有網友發現隔一條巷子竟然有兩家全家，百思不得其解。(圖／路上觀察學院)

社團成員們也議論紛紛，猜測：「直營跟加盟的戰爭」、「網內互打了」、「OK，看照片結果是右邊輸了」、「直營店不給活路，想逼走加盟店XD」、「你不懂啦，可以隔壁店支援收銀耶」、「好奇這樣左邊寄店到店到右邊要幾天」、「不要問，水很深」、「那你支持哪一邊」。

隨即有當地人指出，單純就是左邊租約要到了，所以右邊在裝修，之後就要遷移了：「就單純搬家啊，應該是房東搞不定吧」、「那個地點很奇妙，之前開什麼店就倒什麼，20多年來換了不知道幾間了」。