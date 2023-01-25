52歲香港男神古天樂出道近30年，曾出演多部經典電影，深受觀眾喜愛，近年來，他將重心轉向幕後，旗下電影公司「天下一」做出《明日戰記》、《飯戲攻心》、《闔家辣》等港片，如今卻被新銳導演任俠公開指控欠薪，甚至獨佔金馬創投百萬獎金，對此，天下一公司透過律師解釋始末，堅稱對方所說並非事實。

任俠23日透過香港編劇聯盟FB，曬出一張要求和古天樂直接對話的圖，痛批編劇薪水被拖欠3年，2018年奪下金馬創投百萬首獎的作品《紙皮婆婆》，獎金卻去向不明，更怒控編劇合約排除他的姓名，連合約都不給看。

對此，天下一公司回應，任俠是由委任編劇典舒琪引薦，簽約當事人是典舒琪，並非電影公司，且在任俠完成第一稿創作後，早委託他支付67500港幣(約26萬元新台幣)的酬勞，因此被指「 排除於編劇合約之外，編劇費更被拖欠超過三年」一說，與電影公司並無關連。

另外，對於金馬創投百萬首獎一事，天下一公司指出是以製作公司身分報名，最終獲得一百萬台幣，扣稅後實得80萬台幣，根據規定應用於電影製作，不過後來該片決定停止開發，經詢問獎金核發單位，獲得不會干涉獎金分配的回覆，據此，天下一公司認為獎金應由公司處置，對任俠要求以1000元港幣回購《紙皮婆婆》的要求也深感不解，天下一也說目前不打算出動古天樂，並持續保留協商的空間，盼望事件能盡速落幕。