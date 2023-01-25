(25日23:59更新)

台股26日春節假期休市，美股市場方面，有過兩次成功預測美股大跌紀錄的GMO聯合創始人兼長期投資策略師葛蘭森（Jeremy Grantham）示警，美股泡沫破裂迄今尚未結束，標普500指數當前還有約2成的下跌空間。10年期美債殖利率現為3.43%。美股三大指數今開低，道瓊工業指數下挫逾300點

截至台北時間10點58分，道瓊工業指數下跌381.50點（或1.12%），暫報33,355.76點；那斯達克指數下跌218.13點（或1.92%），暫報11,116.14點；標普500指下跌54.82點（或1.36%），暫報3,962.13點；費城半導體指數下跌52.97點（或1.82%），暫報2,860.77點。

5大科技巨頭漲跌互見，亞馬遜跌逾2%、Meta跌逾1%，谷歌跌逾2%、微軟跌逾3%；半導體類股方面，艾司摩爾跌逾1%，超微跌逾2%，輝達跌逾3%，美光小跌，台積電ADR跌逾2%，聯電ADR小跌。