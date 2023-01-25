雲林一名男子先前於大陸娶了一名陸籍女子，男子先行返台進行結婚登記，未料妻子遲遲不來台，一等就是19年，讓他心寒向法院訴請離婚。雲林地院審結，判准2人離婚。可上訴。

判決書中，男子主張，於2003年間在大陸經朋友介紹後與陸籍女子結婚，婚後他先行回到台灣辦理結婚登記，等候妻子來台一起生活，沒想到卻遲遲盼不到妻子來台，妻子不曾聯絡他，而他也不曉得妻子的行蹤，2人未曾共同生活迄今已19餘年，認為2人的婚姻名存實亡，沒有必要繼續維持下去，依法訴請離婚。

雲林地院審理時，法官查驗戶口名簿，確認2人的婚姻的確存續，另法院依職權向移民署查詢入出境資料，顯示女方曾於2003年間入境台灣，但2周後隨即出境再也未有入境紀錄，再加上女方並未到庭陳述，故採信男方說詞。

法官指出，女方結婚後，迄今19餘年未曾與男方同住生活，顯然無維繫婚姻的意願，雙方雖有婚姻形式，卻無婚姻的實質關係，自然有失結婚的目的，若勉強維持雙方的婚姻關係，對雙方未必有利，雙方均已達到難以維持婚姻的重大事由，依法准許離婚。可上訴。