美國財政部長葉倫（Janet Yellen）展開為期10天的非洲行，旨在深化美國與非洲的關係。近日葉倫就尚比亞債務重組問題於當地首都發表談話，稱大陸是尚比亞債務重組的「障礙」，對此大陸駐尚比亞大使館反擊，要美國應該先解決自己國內債務問題。

金融時報24日報導，尚比亞2020年外債已經超過170億美元，而發展中國家最大債權人的大陸，更是佔其中高達三分之一的債務，儘管大陸與其他債權國於去年同意提供債務減免給尚比亞，但大陸幾乎仍未回應減少貸款的具體條款。

葉倫周一（23日）在尚比亞首都盧薩卡發表談話，她希望大陸在一項已經延宕許久的協議有所進展，大陸一直是債務問題的障礙，還提到她在與大陸國務院副總理劉鶴會面時，特別提及尚比亞問題，並要求與大陸合作，以盡快達成解決方案。

葉倫表示，尚比亞債務重組是美國「首要任務」，美國會持續敦促所有官方或私人債權人參與討論，尤其是大陸的債務減免。

對此，大陸駐尚比亞大使館反擊，美方在除美國之外債務問題上能作的最大貢獻就是美聯儲采取負責任的貨幣政策、處理好美國自身債務問題、停止破壞其他主權國家積極解決債務問題的努力。