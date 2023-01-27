矽谷幾個科技巨擘連續發出大規模裁員的消息，在國際財經界一片衰退警訊中顯得尤其醒目。這幾家近20年來帶動網路經濟榮景的巨擘們的動作具有指標性意義，令人擔憂是否全球經濟即將走入衰退期。不過也有分析認為無需過度憂慮，以目前科技業裁員的比例看來，目前只是擠掉過去3年來一部份的網路泡沫，網路巨擘們調整腳步後，仍有望藉著科技強大力量帶領全球經濟走出衰退的陰霾。

美國大型科技公司此番裁員潮是最近財經界最關注的話題，畢竟這一波長達十多年的經濟繁榮，網路科技巨擘們居功厥偉。但是這次網路巨擘的集體裁員風潮還真是前所未見，領頭成長的網路科技公司的裁員舉動是否帶動其他行業跟進？各路專家分析也有不小的分歧。

祖克伯格在元宇宙上賠了94億美元，公司員工3年內也增加一倍，這次裁員1.1 萬人，是自2004年成立以來的首次大規模裁員。（圖／路透）

美國矽谷這波裁員潮的邏輯都差不多，臉書創辦人、Meta董事長兼CEO祖克伯格（Mark Zuckerberg）的看法較具有代表性，他說，「疫情剛開始，整個世界的活動迅速轉到網路，電子商務業績暴增。很多人預期這種增長會超越疫情並持續下去，但很不幸地，事實與想像完全不一樣。」

如祖克伯格所形容，2020~2021年的疫情讓電子商業形勢看好，網路科技公司瘋狂擴張，高薪搶人讓網路公司人事成本大增。不料2022年下半年通貨膨脹爆發，經濟形勢急轉直下，快速擴張立即轉為反向裁員。以擁有10萬2千名員工的Meta為例，裁員1.1萬人並凍結對外招聘，這是自2004年該公司成立以來的首次大規模裁員。裁員消息傳出後，讓近一年來跌掉7成的股價在盤前交易上漲了4%。

臉書的母公司Meta裁員1.1萬人並凍結對外招聘，這是自2004年該公司成立以來的首次大規模裁員。（圖／美聯社）

其他幾家科技業者也陸續跟進。微軟公司於上週宣布3月底前裁員1萬人，約佔員工總數的5%，被列入微軟有史以來第2大規模的裁員，僅次於2014年裁員1.8萬人。另一家網路巨擘谷歌公司則在上周宣布裁員6%，約1.2萬人，裁員規模創下25年來的紀錄。同樣地，在宣布裁員後，公司股價隨後上漲 5%。

微軟公司在新冠疫情的3內，員工數增長率達47.3%，現在裁員5%，並不令人意外。（圖／路透）

全球最大電商亞馬遜在2022年11月就首先在非核心部門裁員1萬人，上周又宣布再裁員1.8萬人，包括核心的電商業務部門，約佔全體30萬名員工的6%左右，裁員總人數為網路科技業之冠。

根據大咖科技 (Big Tech)和TrueUp的技術裁員追蹤數據，過去1年網路科技業裁員總數約6萬人。人數看起來並不算多，但連續快速成長十多年的網路公司開始裁員讓人警覺，因為產業龍頭成長受阻有可能是經濟景氣反轉的初期指標。實際上如果從他們最近3年員工數快速擴張的狀況相比較，這樣的裁員比例似乎還不值得擔憂。

谷歌3年內員工數增幅達57%，對很多企業來說，這種比例已經近乎失控狀態，現在僅裁員6%，算得上是快速膨脹後的正常調整。（圖／美聯社）

以上述提到的幾家公司為例，谷歌在2019年底有11.9萬員工，2年後增加到15萬人，增長26%。到2022年底，谷歌人數接近18.7萬，相比2021年，1年內又增加了25%。對許多企業而言，3年內增幅57%已經近乎失控狀態，現在僅裁員6%，算得上是快速膨脹後的正常調整。

亞馬遜人事膨脹狀況更為誇張，2019年有員工79.8萬，2年內增加到160.8萬，增長幾乎一倍。當然，其中絕大部分都來自於併購，但這種擴張的速度恐怕連CEO貝佐斯（Jeff Bezos）本人都弄不清到底買了多少家公司，而併購後裁員6%，許多分析人士也認為在合理範圍內。

在2年多間內亞馬遜員工總數膨脹了幾乎一倍，其中大部分都來自於併購，這種擴張的速度恐怕連CEO貝佐斯都弄不清到底買了多少家公司。（圖／路透）

歷史較久的微軟公司情況也差不多，2019年的年中員工總數不到15萬，2年內增加3萬人，增幅20%；2022年年中，員工數增至22.1萬人，一年之內增加了4萬人，增幅22%。現在裁員5%，情況與谷歌類似，程度上稍輕微些。

至於因元宇宙而大虧94億美元的Meta，2019年有4.5萬員工，2年內增加至7.2萬，增幅60%；2022年裁員前員工數為8.7萬，等於3年內增加近一倍，與亞馬遜不相上下。現在裁員1.1萬，即便口此，裁減後的員工數仍比2021年還高出一些。

換言之，這些十幾年來勢如破竹的網路科技公司在這波裁員後，員工總人數仍比年前新冠疫情爆發時還高，看起來倒像是對過去3年快速擴張的調整措施，談不上是縮減業務規模。這些網路巨擘裁員之所以讓人擔心，一方面是全球通膨引發整體經濟衰退的預期心理，二方面則是類似消息連續出現，擴大了人們對衰退的恐慌效應。如果這些網路公司今年持續裁員縮減業務規模，那就可能真的是為了迎接經濟衰退的到來，否則這波裁員潮還不用過於擔心。