日本謎片女優宇筒夢（已改名為せつな未来）擁有甜美臉蛋與超兇猛的火辣身材，一出道後就受到矚目，加上十分跟上潮流的她，經常在網路上跟風拍攝各種性感影片，並且不吝嗇地曬出火辣穿搭，成功在網路上打開知名度。近日她在影片中更因為「忘記穿內衣」就出門而使網友們暴動。

宇筒夢除了拍攝謎片外，私底下也開設YouTube頻道與推特帳號，積極與粉絲們互動、分享生活，而日前網路便瘋傳一段她所拍攝的影片。影片中，只見她穿著一件白色連身裙，貼身的剪裁使凹凸有致的火辣曲線一覽無遺，仔細一看還發現她疑似沒穿內衣，讓「害羞部位」清晰可見。但宇筒夢似乎不以為意，除了在鏡頭前大方展現兇猛雙峰外，她也挺著巨球走在街上並走進餐廳吃壽司，令網友看得血脈噴張，紛紛表示「真想遇到你」、「好可愛喔」、「這讓人怎麼好好吃東西」、「期待第二集」、「美妙的震動影片」吸引超過2.4萬人點閱。而面對有人尋問她為何裡面沒穿，她僅表示「我忘記穿胸罩了」，成功掀起熱議。

事實上，宇筒夢已不是第一次「無罩上街」，先前她也曾拍攝過「無內褲」、「無罩散步」等影片，推特所公開的照片更是一張比一張更性感，曾因此遭到檢舉一度被停權，不過恢復帳號後她仍持續曬出「福利照」，受到大批網友的喜愛。