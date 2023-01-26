大S和汪小菲2021年底宣布離婚，去年卻驚爆出兩人為了家用費對鋪公堂，原本被粉絲稱為「體面人」的大S也忍不住反擊前夫，稱對方是「愛新覺羅汪」，更反諷自己「嫁入豪門真是穩賠」，引來不少八卦民眾紛紛站隊留言。而演藝圈中好聚好散不容易，有女星因有小三，最後忍痛簽字，多年來沒說過對方不是，也有女星自願放棄孩子扶養權，不想跟前夫爭，大方認了因為經濟條件不如對方。
1. 謝玲玲
被封為「天才童星」的謝玲玲早年演出《婉君表妹》走紅，1980年她閃退演藝圈，與香港超級富二代林建岳結婚生下5個小孩，未料林建岳後來與王祖賢傳緋聞，林建岳母親林余寶珠力挺謝玲玲，稱就當作兒子花了2千萬在外偷吃，而謝玲玲後來拿了天價贍養費4億港幣（約15億台幣），林余寶珠和謝玲玲感情依舊，更稱對方是「永遠的兒媳」，謝玲玲近年忙公益，曾被問到尷尬題「是否想看王祖賢復出？」她高EQ回應：「這要問她，但我本人是不會復出」。
2. 張清芳
天后張清芳2020年宣布與結褵15年的富豪丈夫宋學仁離婚，兩人在聲明中表示離婚主因是「雙方的差異性」，並要求：「懇請外界不要臆測我們離婚的理由，這會傷害到我們的孩子」，媒體報導，女方從2019年就申請調解離婚，最後分得16億財產，包括13億現金、股票和一棟價值3億元豪宅。而宋學仁的財產其實高達150億，律師紀冠玲受訪曾表示，其實張清芳拿的不算多，若雙方決定要打官司，女方能得到的財產應該更多，雙方算是各留退路、好聚好散。
3. 梁靜茹
「情歌天后」梁靜茹2019年與台灣富商尪趙元同9年婚姻畫下句點，第一時間趙元同受訪時本來否認，梁靜茹在舉行新歌記者會時淚灑現場承認此事，外傳婚變原因跟男方與別人過從甚密有關，但趙元同否認。8個月後有網友發文，透露從其他家長的IG看到梁靜茹兒子從幼兒園畢業，畢業典禮當天梁靜茹、趙元同都到場，一家三口久違同框，「後面無意拍到了靜茹正在蹲著給兒子和前夫拍照，父子倆抱在一起」，可見兩人並未交惡。
4. 趙麗穎
趙麗穎與馮紹峰2021年閃電宣布結束3年婚姻，傳聞兩人當年是因為拍戲擦出愛火，工作結束後聚少離多才導致離婚，所生的兒子交由馮紹峰家扶養。趙麗穎恢復單身後火速復出拍戲、上節目，她上《中餐廳5》時，被女星寧靜問到怎麼會這麼快願意面對鏡頭？趙麗穎大方說是想要「治療心裡的傷」，寧靜接著問趙麗穎為何將孩子給前夫帶？趙麗穎則表示：「他的經濟比我好。」之後受訪問趙麗穎未來會如何稱呼馮紹峰，她沒抗拒這題大方說出：「不論台上台下，我都視他為自己的好朋友」，去年更傳出兩人打算接下同部戲劇，再次合作，雖暫時無下文，但仍掀起討論。
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