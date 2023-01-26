彰化縣1名男子與妻子在越南結婚後，回台灣定居2年，男子於過年期間陪同妻子回越南，然而，當男子欲先行回台灣後，妻子表示要在待1個月，然而，這一待就是18年未返回台灣，男子期間透過台商友人幫忙聯繫，但仍未有結果，男子心碎提起離婚告訴，法官查閱女子居留證、戶籍謄本、出入境資料，與男子姪子證詞，判准2人離婚。

依據判決書記載，一名人夫與妻於91年12月間在越南結婚，後來回台灣登記結婚，並共同居住生活，2年後他陪妻子於農曆過年期間回越南，之後他要回台灣時，妻子卻表示要在越南老家待1個月，豈料，1個月後過去，妻子表示「不回台灣了」。

他表示妻子嫁來台灣時，因為他在家中的工廠上班，妻子跟著在家裡的工廠上班，妻子所賺的錢自己留著帶回越南，也無婆媳問題，母親對妻子很好，後來他透過哥哥在越南開工廠的朋友去找妻子談，但妻子原本說要回台灣，但好幾年過去仍未回來。

他表示妻子家中沒有電話，需要去別人家借電話，2人也因此失去聯繫，18年沒有聯絡，對此，他認為雙方期間無任何互動，夫妻情份早已蕩然無存，徒具婚姻之名，而無夫妻之實，婚姻關係顯難以維持，於是提起離婚告訴。

彰化地院審理，查閱男子提出妻子的居留證、戶籍謄本、出入境資料等，以及男子姪子指出嬸嬸(女子)與叔叔(男子)感情很好，嬸嬸年紀小，叔叔對嬸嬸很呵護，不過嬸嬸回越南後不回台灣，當時有透過父親在越南的台商去找嬸嬸，表達希望嬸嬸回台灣的想法，但是「嬸嬸在與叔叔結婚前，在越南有比較好的男性朋友，但實情無法確認...」，但是台商朋友只有說嬸嬸不想回來，而且嬸嬸家沒有電話，住的地方比較偏僻。

女子經通知未到庭，也未提出書狀陳述或答辯提供審酌，依夫妻互負同居之義務，夫妻一方已惡意遺棄他方在繼續狀態中者，他方得向法院請求離婚，法官認定女子於93年1月間返回越南，無故不回台灣與男子履行同居，迄今音訊全無，不僅有違背同居義務，並拒絕同居，顯然有惡意遺棄男子，判定離婚。