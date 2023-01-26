清朝皇帝乾隆與其妃子的愛情故事時常被改編成電視劇，《如懿傳》劇中「香妃」一角雖戲份不多，但卻是乾隆眾多妃子當中最不可或缺的，在眾多扮演者中，女星李沁被稱為「最美香妃」，不過在這之前她苦熬了九年才因一反派角色爆紅，但走紅之後卻疑似遭同劇男星鹹豬手。

李沁在出道之前曾學過九年戲曲，尤其是對崑曲有相當大的興趣，當時的她非常努力練習，18歲時就首次登台就飾演《牡丹亭》中的杜麗娘，被譽為「美滿幽香不可言」，更被當時上海崑曲學院院長，選定她為第五代杜麗娘，而這也是崑曲界中莫大的榮譽，同時她也被導演李少紅相中，邀請她演出《紅樓夢》中少年薛寶釵，她也就此踏入演藝圈。

不過，剛踏入演藝圈的李沁星途不是那樣的順遂，雖有出演多部電視劇，但卻沒因此大紅大紫，直到她2017年演出《楚喬傳》中的元淳公主，從一開始養尊處優單純的公主，到結婚當天新郎叛變後又遭士兵輪姦，之後為復仇而黑化，這期間每一個階段經由李沁的表演，讓觀眾看了十分入戲，大讚她的演技實力驚人，也讓她就此一炮而紅，隨後，她接演《如懿傳》時更被封為「最美香妃」，不只劇中把乾隆迷得團團轉，連觀眾也被她那清新脫俗的古典美吸引，2019年演出的《慶餘年》更是在將她推向事業更高峰。

不過，人氣超旺的她，有次與王大陸在節目中宣傳新戲《狼殿下》時，其中一環節兩人須演出小短劇，互動相當親密質疑王大陸藉機「揩油」，引發李沁粉絲不滿，對此，王大陸也發出聲明否認此事「希望有心人不要妄自揣測，浪費了大家的關注，深感抱歉。」李沁立刻轉發貼文寫下：「演的挺好，狼仔挺暖」力挺同伴。