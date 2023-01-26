前AV女優觀月雛乃擁有台、日混血，曾赴日拍過約50部成人片，她當時語出驚人地表示，曾跟400多人發生關係，其中200多人是一夜情。2007年從成人界引退後，她逐漸淡出螢光幕，近期透露甲狀腺低下，導致體重暴增15公斤，但她不畏懼外人的眼光，大方地PO出泳裝照，整個人充滿自信。

觀月雛乃去年10月在微博表示：「我變豐滿圓潤也不是第一天的事情了，這幾年因為甲狀腺低下的問題，實實在在的胖了15公斤。也不是沒有努力減肥，只是代謝比一般人慢。」並向酸民喊話，如果看膩或不喜歡，可以不用逼自己看。

過了3天，觀月雛乃再發文：「陽光普照大地，不泡在水裡太對不起自己。」並公開全身泳裝照，只見她穿著兩截式泳裝，臉蛋、身形明顯比過去豐腴，上圍也明顯升級，幾乎快包不住，網友紛紛大讚：「我可太喜歡這個肉肉的身材了」、「重溫國光幫的時候知道了你，越來越漂亮了」、「看著也太爽了吧」。

觀月雛乃自爆胖15公斤，態度自然。（圖／微博@觀月雛乃）

觀月雛乃過去作風大膽、說話葷素不忌，自曝15歲被下藥輪姦，21歲因緣際會到日本拍謎片，4年內拍過約50部作品，激戰過的男優超過400人。觀月雛乃指出，從有性經驗開始，就會固定到婦產科檢查身體，且在日本當女優時，會被要求每個月做性病篩檢，強調身體健康的重要性。