安逸穩定的軟體工程師是許多人稱羨的工作，信義房屋桃園大有寶山店專員蔡瀚陞卻決心跳脫舒適圈，投入全然陌生的房仲業。剛入行時毫無經驗、對領域不熟悉，苦無成果又不被看好，讓蔡瀚陞感到無比挫折。所幸靠著「再堅持一下」的信念與團隊的支持，逐漸擺脫低潮、展現成果，身處年度業績排行第一的分店，蔡瀚陞不僅成為客戶指名服務的業務，更在入行轉正的第一年就拿下分店業績第二名的好成績。

電機系出身的蔡瀚陞不喜歡重複性太高的工作，在畢業之後自主進修走入軟體工程師一職。過去工作單純又穩定，但收入有一定的天花板，為了改善家裡的環境，幾經思索後毅然決定跳脫舒適圈，轉戰業務工作。初入房仲業，完全沒有業務工作經驗與相關背景的蔡瀚陞每天給自己的功課，就是走入社區，就這樣「走」出自己的業務路，「我每天走路、碰到人就聊天、自我介紹，加入信義的第一年我就瘦了10公斤！」蔡瀚陞笑笑地說。

剛開始每天花大量的時間開發、與客戶磨合，曾經有過單一物件帶看40-50組卻無法成交的經驗，費力做不出業績陷入低潮。但蔡瀚陞個性不服輸，每每卡關就自我喊話「再堅持一下」；在迷惘之際，公司學長姊適時伸出援手，不論陪同洽談、引導思考都成為手上案件突破盲點繼續往前的關鍵。

靠著前輩的扶持與自身的努力，蔡瀚陞脫胎換骨，從做白工到業績衝到單店第二，讓人刮目相看。蔡瀚陞謙虛的表示，能有這個成績出乎自己意料，秉持為客戶多做一步的信念，包括挽袖清掃、具體檢查與主動提供可能解決方案及費用…等，甚至買賣方接洽前，蔡瀚陞必定會和客戶再碰面沙盤推演各種情況，讓客戶們印象深刻。

不怕生的蔡瀚陞期許自己成為誠信且有信念的業務，將客戶當作家人般真誠相待。（圖/信義房屋提供）

蔡瀚陞分享，曾經幫客戶整理物件時，因為「看不下去」多刷了幾下，沒想到煥然一新的賣相，吸引同業無所不用其極聯繫屋主希望獲得委託約；順利售出後，該客戶有意購屋，即使看中的不是由蔡瀚陞帶看的房子，還是聯繫蔡瀚陞指名協助出價，入厝時更邀請一同到家裡吃飯。

提到轉職，蔡瀚陞一開始也聽說過許多同行的負面案例，對產業抱持較為保守的態度，對於要投身與否考量再三。幾番思索後告訴自己，真的要做就要當一個誠信且有信念的業務，並且審慎評估業內各家狀況後才加入重信、重義且口碑較好的信義房屋。

蔡瀚陞鼓勵有意加入的房仲新人，拋開對產業的成見，秉持自己的初衷，選擇有良好信譽、提供完善教育訓練與保障的團隊，即使是沒有經驗的白紙也能闖出自己的一片天。