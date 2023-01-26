在傳統的習俗觀念中女性經期不能拿香拜拜，對於月經來也會有許多忌諱。一名男網友發文抱怨指老婆用完的衛生棉丟在客廳神桌前，媽媽經過看見動怒，老婆卻不以為意，讓他傻眼表示，放在神桌前是要拿來當供品還是覺得這樣能中樂透？貼文一出掀起網友討論，多數人都認為女方的行為不妥。

一名男網友在臉書《爆怨公社》中發文表示，自己要去洗碗時聽見媽媽叫老婆把平常裝垃圾的袋子立刻拿去丟掉，原PO覺得奇怪便詢問「平常就在那了，怎麼忽然叫她拿去丟？」媽媽一聽馬上回應「裡面有用過的衛生棉」，讓他當場傻眼，並抱怨用過的衛生棉丟在客廳裡，還放在距離神桌不到1公尺的櫃子上，讓他心想「是要拿來當供品還是覺得這樣能中樂透」，更指出妻子的老家也有拜神明、拜祖讓他忍不住抱怨「從來就沒有聽過有女性會把用過的衛生棉丟在客廳明顯的袋子裡，到底腦袋在想甚麼」。

原PO表示媽媽去告訴老婆後，老婆跑來理論，表示「衛生棉也是垃圾，為什麼不能丟？」原PO則不滿直說「擦過大便的衛生紙也是垃圾，你會丟在客廳裡嗎？」但老婆聽後仍不解還回應「丟這裏不行，丟那裏也不行，那能丟哪裡？」，原PO在文末崩潰表示「為了實事求是跑去問Siri：神桌面前不能丟垃圾嗎？」。原PO也表示對於有信仰的人會在意，沒信仰的也不太可能會覺得這種事很正常，除非現在的年輕一代覺得很正常，不然普遍來講很難接受，這篇充滿怒火的文章也掀起網友討論。

有網友表示「衛生習慣不太好」、「廁所沒垃圾桶？」、「衛生棉是拿來參觀的嗎？還是他的可以聞香」、「不管有沒有神桌，是誰會把用過的衛生棉丟客廳啦，有夠誇張」、「神明：欸？怎麼有一股奇怪的味道？」；也有眼尖網友回顧過往原PO所發的抱怨文表示「看你抱怨豬隊友也四年了，不分手就別抱怨了，一個願打一個願挨而已」、「看了前幾年抱怨到現在的貼文，你老婆衛生習慣真的有點可怕==」對此原PO也親回「重點這些問題她認為是理所當然的，才會讓我來這抱怨」。

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