農曆春節家家戶戶會在除夕夜圍爐，象徵一家團圓。一名人妻抱怨，她和老公都是家中獨生子女，所以雙方再婚前說好，婚後年夜飯一年回婆家、一年回娘家，今年剛好輪到回娘家，但老公卻反悔要帶孩子回婆家，讓她心寒直呼「出現婚姻危機！」，貼文曝光後引發熱議。

一名網友在「匿名公社」發文抱怨，她和老公都是家中的獨生子女，因此兩人在婚前就說好，婚後每年的年夜飯，一年在夫家吃，隔年在娘家吃，由於婚後第一年是回婆家，所以今年理應當回娘家，不過他們在去年迎來第一個寶寶，所以婆婆希望他們一家三口今年也能回婆家吃年夜飯。

但原PO不肯，「我也是人生父母養，為什麼和你結婚，我就不能在我家過年！家裡只有我一個女兒，那我爸媽怎麼辦？總不能因為婆婆要跟孫子一起吃年夜飯，就得要我父母孤單吧？」。

原PO表示，他們和娘家都住在新北，而婆家在南部，所以不可能當天趕場，由於雙方沒辦法達成共識，還為了年夜飯快吵起來，所以原PO選擇退一步，說「我們一家三口在自己家裡吃好了，這樣最公平！」，沒想到老公卻回「那我帶寶寶回我父母那吃，你一個人回你父母家吃吧！」，讓她心寒直呼「想不到只不過是一頓年夜飯問題，我們已經出現婚姻危機！」。

貼文曝光後引發熱議，不少網友留言表示，「有沒有想過妳們跟娘家住很近隨時可以回家，先生多久才能見父母一面」、「妳娘家在新北，你們也住新北，平常就能常常聯絡交流了，請問你多久沒回婆家了？」、「老公爸媽都在南部，什麼時候看小寶貝啊？妳家跟娘家都在新北，每天都可以見面，妳老公的父母更孤單吧！」、「奇怪了，不是初二回娘家嗎？大年初一回娘家是不好的兆頭！」、「現在是都沒分除夕跟初二嗎？」。

不過也有網友認為，「夫妻間的誠信，真的非常重要！就如妳最後那句話，誠信是一切的根基」、「我覺得老公的問題比較大耶，誠信問題，有一就有二，年夜飯只是一個小問題，以後累積起來的才是問題」、「媽寶比比皆是，辛苦了，這樣都能說話不算話，還有什麼可以信的」。