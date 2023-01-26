日本新生代女星廣瀨鈴，14歲就已雜誌模特兒身份出道，昔日還打敗「千年一遇美少女」橋本環奈成為「零整容美女」票選冠軍，人氣也越來越高。現年24歲的廣瀨鈴年紀輕輕，就已經演出過多部熱門電影和電視劇，現在也是女主角超搶手貨。

年僅24歲的廣瀨鈴當年從模特兒轉型成演員後，短時間參與多部電影和電視劇演出，很快就當上女主角，迅速成為家喻戶曉的女星；20歲時就擔任第69回《NHK紅白歌唱大賽》紅組主持人，可見她的人氣有多旺。

廣瀨鈴24歲已是許多電影和電視劇爭相邀請的女主角。（圖／摘自廣瀨鈴IG）

而廣瀨鈴不只在戲劇領域有亮眼表現，她也獲得國際各大精品品牌青睞，經常現身各大時尚活動，不輸當年模特兒時期；廣瀨鈴在2022年底還獲得ELLE CINEMA AWARDS肯定，粉絲也都大讚，「小鈴越來越棒了，期待她的未來，會繼續支持」、「想知道小鈴以後會寫下多少精彩的成績」。

廣瀨鈴和姊姊廣瀨愛麗絲都是演員，姊姊曾坦言在妹妹面前，心中有「劣等感」覺得自己比妹妹差，但隨時間才漸漸擺脫那種想法。而廣瀨鈴先前在網友舉辦的「零整容正統派美女」票選中，打敗多名女星成為冠軍，前5名分別為廣瀨鈴、仲間由紀惠、佐佐木希、橋本環奈，土屋太鳳和長谷川潤並列第5。