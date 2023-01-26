台灣房價不斷高漲，曾有網友翻出民國83年房價表，對比之下，雙北精華區近30年都漲超過3倍，但非精華地區漲幅則十分有限。有網友提到，淡水新市鎮有一堆漂亮的建案，但即使已經有淡海輕軌也是乏人問津，房價依舊炒不起來，好奇原因究竟為何？有內行網友則分析4大關鍵。

有網友在PTT分析，俗稱「林三淡」的淡水、樹林、三峽，只有淡水的房價指數還沒突破前高，雖然有影城進駐、淡江大橋、淡水行政中心、家樂福加上輕軌施工等，一度推升房價上漲，但接下來的囤房稅政策使房市走向空頭，住在淡水的人使用輕軌意願也不高，這些因素都打擊到淡水人的信心。

他並列出淡水房價凍漲的4個關鍵：

1.交通越來越塞

不管是開車還是坐捷運，都會發現人潮越來越多，但目前卻沒有任何實際的交通改善，尤其是開車的話，平日塞假日也塞。

2.供給量大於需求

淡水新市鎮如家樂福商圈一帶，基本上房屋還是相當搶手，但是新市鎮一期占地實在是太大了，還有很多大型的案子根本沒有賣完，持續有供給的情況下，需求並沒有完全跟上。

3.地理位置尷尬

相較於林口與三峽擁有國道1號跟3號的紅利，淡水不只沒有高速公路跟快速道路，地理位置也很難有人剛好經過。

4.工作機會少

基本上工作機會少這一點跟三峽很像，但三峽重劃區很早以前就供不應求，而淡水人口不只還沒裝滿，房子還在繼續蓋，那就需要再多的產業來支撐剛性需求人口。