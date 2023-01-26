全球半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）25日公布去年第四淨利潤19.8億美元（約台幣601億元），並預估2023年營收將成長逾25%。艾司摩爾執行長Peter Wennink表示，「拜登政府對大陸祭出最新的口管制措施以來，我們一切都沒有改變，仍可銷售上一代深紫外光（DUV）設備給中國大陸。」據了解，荷蘭將點頭加入美國制裁行列，但對大陸出口晶片設備的新一輪限制，可能不會像拜登政府那麼嚴厲。

路透報導，艾司摩爾第四季度淨利潤18.2億歐元（約台幣601億元），高於去年同期的淨利潤17.7億歐元（約台幣584億元），而營收也達到64.3億歐元（約台幣2123億元），均優於分析師先前預估淨利潤為17億歐元，銷售額為63.8億歐元。

即使對大陸有新的出口限制措施，但艾司摩爾預估2023年全年營收將成長逾25%。

由於目前主要客戶台積電、三星和英特爾都在積極擴廠，艾司摩爾生產的半導體設備仍無法滿足需求，該公司表示，截至年底，其積壓訂單已增至創紀錄的 400 億歐元（約台幣1.3兆元）。

報導指出，執行長Peter Wennink強調，美國去年10月實施最新出口管制措施以來，對艾司摩爾沒太大影響，該公司仍何銷售上一代深紫外光（DUV）機台給大陸，而大陸也是艾司摩爾第三大市場，僅次於台灣和韓國。

美媒日前引述消息人士報導，日本、荷蘭可望點頭加入美國制裁行列，但對大陸出口晶片設備的新一波限制，可能不會像拜登政府那麼嚴厲。