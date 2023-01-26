前副總統陳建仁確定將接掌行政院長一職，據傳看守閣揆蘇貞昌將於30日率內閣總辭。媒體人黃揚明25日在《洪淑芬辣晚報》節目指出，蘇貞昌過去用前瞻預算綁住很多地方派系，未來分配預算的將是總統蔡英文，他認為蘇是執行力的冠軍，但也是一個對總統很強勢的院長，而陳有什麼事，一定會先問總統府意見，所以未來將會是「總統兼行政院長」模式，蔡只是需要一個人頭當行政院長。

黃揚明表示，做一個行政院長，表面的薪水是32萬，但背後有很多一般人看不到的資源，「蘇貞昌的女兒憑什麼可以去標桃園總圖，還不需要標案？人家企業是直接去標，她是標到廠商我分一標給妳，如果今天不是因為蘇貞昌是院長，誰理那家公司？」黃還提到，前瞻仍有兩年，到明年可以花的錢還有2000多億，它雖然不是閣揆的待遇，但可以凸顯該職位的重要性，蘇貞昌過去4年那麼穩定，就是他用前瞻預算綁住很多地方派系。

「未來即便陳建仁接，但前瞻分配的人是誰？是蔡英文。」黃揚明直言，蘇貞昌跟陳建仁最大的不同，就是兩個人的行事作風完全不一樣，他透露有媒體前輩在比較謝長廷和蘇貞昌時曾說，謝是一個極度聰明的人，但他不會照著檯面上的邏輯走，所以常常會有奇招，讓人覺得原來政府部門可以這麼活潑，但那僅是藍圖；蘇則是執行力的冠軍，不管是上面的意思或他想要執行，只要鎖定一個目標就會往前衝。

黃揚明強調，蘇貞昌是一個對總統很強勢的院長，總統雖然會對他下指令，但是他會跟總統說，總統這個我來處理就好了，可是未來的陳建仁一定是什麼事都先問總統，到時候不管副院長是誰，有什麼事一定先問問總統府的意見。所以未來某種程度是「總統兼行政院長」，只是需要一個人去當「人頭」行政院長。

另外，黃揚明提到，日前看到報導稱國安會議在討論要加強農業基礎設施，就知道該會議內容無所不包了，不再只是討論國防、外交、兩岸，已經是全面性接手政務，因此他認為未來陳建仁就只是負責執行層面的人。