「不老男神」林志穎和嬌妻陳若儀婚後育有3子，去年發生自撞車禍的他，也在近日逐漸康復，日前一家五口到峇厘島度假，她也開心在社群分享遊玩美照，纖細好身材完全不像3寶媽，讓網友都大讚簡直是「真人版芭比」。

陳若儀近日發文分享度假期間，自己愛用的防曬和保養品，並曬出穿著兩截式泳裝的美照，只見她不僅擁有纖細四肢和不科學的螞蟻腰，超平坦小腹更是讓人難以相信她生過3胎，側面看上去婉如紙片人般的身材，讓人稱羨不已。

陳若儀身材不科學。(圖／取自陳若儀IG)

陳若儀看起來不像生過。(圖／取自陳若儀IG)

「天啊，也太辣了吧」、「這套穿起來簡直是真人版芭比，美翻了」、「救命，好美！每張照片都好好看」、「保養的真好」、「身材太好了，超美」。模特兒出身的陳若儀，擁有174公分的高挑身材，一雙長腿相當吸睛，出道就有「小林志玲」的稱號。

而她除了跳舞運動外，也靠飲食維持好體態，不過林志穎擁有一張娃娃臉，因此明明大她9歲，但兩人剛交往時，她常被許多網友批評老，長得不好看，為此，陳若儀還去矯正牙齒，讓自己變得更漂亮。