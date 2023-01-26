前副總統陳建仁確定將接掌行政院長一職，2024綠營黨內競爭形勢也隨之浮上檯面。媒體人黃揚明25日在《洪淑芬辣晚報》節目指出，民進黨主席賴清德可以控制登記參選黨內初選的時程，陳建仁挑戰他的機會就降低了，而總統府發表陳接閣揆的聲明提到「立即告知賴清德副總統」，政治意涵是總統蔡英文願意跟賴分享權力，但賴要提防「因『仁』設事」，因為他在民進黨中央，未來很多事或許會不知道府院在搞什麼。

對於陳建仁接閣揆一事，主持人洪淑芬問到：那賴清德不就剉咧等嗎？黃揚明表示不一定，對賴清德來講，有一正、一負的意義，正面的就是要登記參選2024總統黨內初選時程是賴清德控制，所以可能會在農曆年後、3月初馬上公告，「你才剛上任行政院長啊！來，你來跟我選看看啊」。

另外，黃揚明提到，總統府發言人在發表陳建仁將接閣揆的聲明中特別提到「並立即告知蘇貞昌院長『及』賴清德副總統」，這句話的政治意涵就是蔡英文願意跟賴清德分享權力，不會把他當成局外人，因為以前很多副總統在總統組閣時，都是看了報紙才知道。

但黃揚明也說，蔡英文如此表態，代表府院的權力「目前」是願意跟賴清德分享的，可是未來就很難說，洪淑芬好奇「賴清德就被晾在旁邊囉」，黃則回應「賴清德要提防的負面那個部分就是，未來很多事情你在黨喔，居然不知道府院在搞什麼」。