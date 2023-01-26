日本前成人片演員明日花綺羅，憑藉一張洋娃娃般的精緻臉蛋及傲人身材走紅，前年宣布從良引退後，至今仍是老司機心中的D槽女神代表。今年農曆期間，明日花綺羅特意在IG跟華人拜年，她穿著一身火紅服飾，背後擺放2顆舞獅頭、鞭炮等應景道具，並祝大家：「兔年大吉，錢兔(途)似錦」，掀起不小的討論。

明日花綺羅為了迎接新春，身著火辣的改良式旗袍亮相，平口設計凸顯豐滿弧形，腰部局部鏤空設計更露出水蛇腰，當她坐下時，側邊高衩直接開到屁股蛋，渾圓翹臀和白皙美腿引人遐想，手裡的春聯、燈籠等道具，更大大增添過節氣氛，她也寫下祝福：「新年快樂～兔年大吉，錢兔(途)似錦，萬事如意，闔家歡樂」。

貼文一出，獲得不少華人及當地粉絲回應，除了狂讚新年賀禮誠意十足，也祝女神2023年的事業鴻圖大展，「恭喜發財，明日花綺羅更紅！」、「大紅大紫，美麗動人」、「妳永遠是我們的D槽女神」、「祝妳兔氣揚眉，兔飛猛進，錢兔似錦，兔年行大運」、「明日花老師，健康喜樂平安」、「老師我愛妳，新年快樂喔！」

明日花綺羅去年虎年也曾曬出性感拜年照，她身穿紅色內衣，遮住神秘三角洲的布料又超小片，當她把手放在身後時，完美展現豐滿弧線和白嫩肌膚，身上金色項鍊則增添時尚感，她在貼文寫下：「總是在日本想著大家」，引起粉絲暴動，朝她瘋喊：「新年第一發就這麼辣！」、「太可愛了，我的心跳好快」、「每一年都要上來發圖喔！」