副總統賴清德在民進黨主席選舉前，曾多次舉辦「向黨員報告」說明會，結果有與會黨員點名前立委郭正亮，要求開除黨籍。郭正亮事後笑說，自己早已不是民進黨員，25日更在中天節目《綠也掀桌》爆料，曾因介入黨內糾紛，事後遭人威脅，他並指出，民進黨台北市議員王世堅、立法委員高嘉瑜恐怕也有碰到這種情況。

郭正亮提到，「有一次我出來指控柯建銘在招募人頭黨員，就有人來威脅，透過人來跟我講」，對方甚至直接撂狠話，嗆郭正亮「敢出去試試看」。不過雖然遭到威脅，郭正亮強調，自己事後還是照樣出門，因為想太多、怕太多，就不要搞政治，政治本來就是極為凶險的職業，而且還有可能落選，沒有身家保障。

對於節目主持人李珮瑄問說「王世堅有沒有受過威脅」，郭正亮則回應，自己早就認識王世堅，對他相當佩服，且王從來不關說，「照理講他是做營建業的，需要政府高抬貴手，但他也不賺政府的錢，他的操守我認為是清清楚楚的，我去酒店那麼多次，也從來沒看過他。」

郭正亮透露，事實上民意代表，尤其是市議員，不上酒店的很少，但王世堅相當有原則，而且說到做到，只要承諾就會幫忙到底，就算面對威脅，他也不會害怕，郭並談到，「高嘉瑜受到的威脅恐怕更多，現在一堆人不想讓她選。」

郭正亮也表示，「自己搞民進黨已經30幾年了，什麼人沒見過，蔡英文也不是唯一的黨主席或總統。」所以自己現在連蔡英文也罵，對於民進黨的批判也不會特別平衡，或是有什麼忌諱的地方。