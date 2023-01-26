前副總統陳建仁確定接棒行政院長，但《自由時報》的獨家頭版頭訊息曝光，竟趕在總統府發言人張惇涵發表聲明之前。媒體人黃揚明25日在《洪淑芬辣晚報》節目指出，在閣揆蘇貞昌請辭的隔天，《自由》總編就在特稿直接寫「1月26日公布人選」，相信國安高層都已經鋪排過了。而根據張惇涵的說法，蔡英文預計27日上午正式宣布由陳建仁出任閣揆。

主持人洪淑芬問，本來以為大家可以過個好年，蘇貞昌也能喘息，但總統府25日就公布陳建仁接副閣揆，是不是有一點急呢？「這證明淑芬過年前都沒有看報紙。」黃揚明說，《自由》每次到了重要人事改組時，絕對會有權威性的報導。

黃揚明指出，在蘇貞昌請辭隔天，《自由》的總編寫了一篇特稿直接提到：「1月26日公布人選」，完全在劇本裡面，相信國安高層都已經鋪排過了，「然後1月25日他就用頭版頭、獨家公告出來了。」

對此，黃揚明表示並不意外，因為當總編親自出來寫新聞時，絕對是權威消息，「那個叫作『來自天聽』。不要忘記，在蘇貞昌辭之前，它們也是唯一一個採訪到陳建仁的。」

而根據張惇涵25日晚間的聲明，蔡英文敲定由陳建仁接任閣揆後，預計27日上午10時召開記者會正式宣布，新的內閣團隊將在農曆春節假期後迅速就位，目標是穩定政局、開創新局，讓各項國政無縫接軌、順利推動。