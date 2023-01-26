過年返鄉最怕的就是被親戚各種拷問，單身的就被催快點找到另一半，結婚的就被催快點生孩子。就有一名人妻除夕圍爐時，遭到親戚輪番上陣猛攻，要她快點生孩子，結果都被她用一招化解，親戚甚至只能當場閉嘴，更有其他女網友分享過來人一句話，讓現場瞬間急凍。

女網友在《Dcard》PO文「媳婦互助會」，表示毫不意外，今年回婆家過年，又被各個妖魔鬼怪親戚機關式轟炸，鑒於自己經驗已經相當豐富，決定要分享讓對方瞬間閉嘴的回應。

親戚：結婚一好一陣子了捏～怎麼還不生？

原PO：因為我跟老公賺得不夠怕養不起啦

親戚：怎麼會養不起？老公一個月不是賺很多？

原PO：因為我們兩個都很愛買東西，買一買錢就沒了

親戚：哎唷這麼會買喔....做老婆的要知道存錢哪持家啊

原PO：也想存啦～但我老公就說錢賺了就是要給我花～所以一直買一堆東西送我我也沒辦法

(親戚沉默)

親戚：阿那你咧，在哪工作啊一個月能賺多少

原PO：阿姨我的工作你不熟啦，一個月賺的跟我老公差不多

(親戚沉默)

親戚：哎唷你們還是要趁年輕趕快生啦

原PO：就是因為年輕，所以我還有七年才會當高齡產婦～不急喔

(親戚沉默)

原PO表示，其實方法很簡單，就是講話要夠直白，加上不管如何都要把老公拖下水，這樣對方就會不知道該怎麼回應。

不少過來人也大讚：「直球對決真的是最有用的」、「我今年直接嗆小孩太吵，我們都不想要，不熟親戚當場乖乖閃人」、「我是直接回今晚會努力，結果親戚比我還尷尬XD」，更有一名女網友表示，曾有人當場回嗆「幹嘛對我們的床事感興趣，不要逼我們做愛好嗎」，瞬間讓現場急凍，親戚直接閉嘴，讓網友笑翻，直說太猛了。