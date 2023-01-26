美國鄉民論壇Reddit近期有一名女網友揭示家中複雜關係，稱大嫂莫名其妙搞上爸爸，深怕母親知道真相受傷害，至於哥哥得知後竟完全無感，出於某種原因甚至力挺到底，神展開的劇情刷新網友三觀。

綜合外媒報導，24歲的女網友是家中老么，前面有一名哥哥，目前已婚。她坦承，父母結婚37年沒什麼問題，感情也非常融洽，不過近期突然在臉書上發現私密對話，父親與同住屋簷下的嫂嫂有染，得知此事後天崩地裂。

由於母親是她最好的朋友，為了不讓她難過，這陣子完全不曉得該如何處理。不斷鬼打牆求助於網友：「我知道我必須這麼做，但我又該如何是好？」

事實上，這不是大嫂第一次發生婚外情，前前後後加起來就有10次。她表示，27歲的哥哥罹患自閉症和重度焦慮症，可能是這個原因才開始對婚姻不忠。更意外的是，事後這名女網友又PO文更新近況，表示「出於某種原因，哥哥知道後竟然給予支持，站在妻子和老爸那一邊」，還推測可能是哥哥的精神狀況才容易被說服和操弄。最後絕望表示：「已經不能確定接下來會發生什麼事了…」