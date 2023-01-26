2019年底成立的「人生加油站」，走進社區、長照養護機構、偏鄉演出帶給長輩歡笑。（廖淑敏提供／曹婷婷台南傳真）

「人生加油站」走進社區、長照養護機構、偏鄉演出帶給長輩歡笑。（廖淑敏提供／曹婷婷台南傳真）

「人生加油站」走進社區、長照養護機構、偏鄉演出帶給長輩歡笑。（廖淑敏提供／曹婷婷台南傳真）

郭一男老師（左二）與人生加油站執行長廖淑敏（左三）走進機構表演，帶給許多長輩鼓勵。（廖淑敏提供／曹婷婷台南傳真）

「我們隨時都能幫別人的人生，加油！」集結10幾位晚會主持人、樂團、業餘歌手成立的「人生加油站」，走進社區、長照養護機構、偏鄉帶給長輩歡笑，人生加油站執行長廖淑敏說，有一天我們也會老，讓自己快樂，別人才會快樂！

64歲廖淑敏從20幾歲開始從事晚會主持工作，隨著年歲漸長，加上晚會主持工作量逐年減少，身邊姊妹不是半退休就是轉換跑道，但大家始終對表演熱情不減，她本身擔任公益團體理事長，時常到老人機構捐物資，「每次看到長輩們雙眼無神看電視，總覺得心疼。」

廖淑敏發想何不找一個舞台讓姊妹們發揮專長？2019年底，成立「人生加油站」，召集志同道合者前進老人養護機構，透過唱歌、舞蹈、歌中劇等表演形式，唱著唱著就拉起長輩的手互動，逗得長輩們哈哈大笑，偶爾也會穿插簡單遊戲，分送小禮物與點心，讓長輩們窩心不已。

場場公益演出皆分文不取，起初，廖淑敏是主動致電機構，詢問是否需安排表演給長者看？漸漸有很多機構找上門，希望她們騰出時間表演。她說，由於成員都有正職工作在身，1個月只能接2、3場活動，但大家都很珍惜能帶給長輩歡樂的時光。

「人生加油站」成員年齡從10幾歲到90幾歲都有，有手語老師、樂團、主持人等，當中還有知名台語歌手郭一男，「91歲郭老師用他的生命表演，每一現身都能鼓勵大家，我都還能唱了，人生有什麼難的。」

廖淑敏除了主持、唱歌，也負責編寫歌中劇，多演出大家耳熟能詳曲目，好比《為著十萬元》、《安平追想曲》、《戲鳳》等，長者總能跟著哼唱。她透露，一開始不限定唱什麼，但有些歌曲一響起，長輩就落淚，索性避免唱悲情的歌。

最近演出遇到阿嬤熱情拉著問「妳們的加油站開在哪？可以找妳們加油嗎？」廖淑敏說，不管演出者或觀賞者都從中獲得滿滿正能量，也串起人與人幸福連結，「這不正是現代社會最需要的嗎？」