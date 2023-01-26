行政院長蘇貞昌日前率內閣總辭，新任閣揆人選各界均相當關注，總統府發言人張惇涵昨（25）日證實，總統蔡英文邀請前副總統陳建仁交換意見，並在正式徵詢對方意見後定案。媒體人黃揚明則在其中發現1重點，認為未來蔡英文在施政方面將無所不在，成為「英仁設事」。

張惇涵表示，針對新任閣揆人選，蔡英文25日下午邀請陳建仁就重大國政議題交換意見，並在正式徵詢對方意願後定案，隨後蔡立即將結果告知蘇貞昌及副總統、民進黨新任黨主席賴清德，並預計在27日上午10點召開記者會正式宣布。

黃揚明昨日在臉書指出，在這段話中，最引人注目的其實不是陳建仁組閣定案，而是蔡英文在確認狀況後火速告知賴清德，展現出「願意與賴清德分享最高權力決策的善意」，也可以說是「信賴」。

而陳建仁確定接任閣揆，黃揚明則強調，從原本的「英蘇體制」蛻變為「英仁體制」，代表未來蔡英文在施政方面將無所不在，可謂是「英仁設事」。