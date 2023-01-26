【愛傳媒簡秀枝專欄】到高雄，不能不走訪高雄市立美術館，尤其今年多了內惟藝術中心的啓用。

果然趕上質感美學市集「森之市」 ，該活動年初三到初五，成為走春挖寶好去處，更是高雄人氣打卡熱點。

帶著長年在國外念書、工作的小女兒，南下高雄，一覽南台灣港都城市的豐足，一走出車站，從暖和的陽光、舒服的室外溫度，市容打造更見多樣化，風情萬種、令人打從心底喜歡。

偌大的高美館園區，像是市民活動廣場，有利用假日跑步練體力，也有親子結伴，全家人席地野餐，成群孩子姿意放起風箏，奔跑競逐，常照機構甚至推出老公公老婆婆到園區向陽處曬太陽、呼吸新鮮空氣，而一對對情侶隅角約會訴心曲，生動多元，令人鼓舞。

走向美術館大廳，日本設計師皆川明（Akira Minagawa）與其創辦品牌「minä perhonen」，正在高美館舉行台灣首次大規模展覽將來到高雄，104-105展覽室盛大呈現，民眾排隊買票進場品賞，X人稱-黃心健的元宇宙劇場，也吸引年輕人目光。

而大廳兩側的賣店，品牌延伸性商品，尤其皆川明（Akira Minagawa）的「minä perhonen」產品，成為民眾看完展覽，買回家作紀念的選擇，另一側咖啡飄香，成為年節另類社交平台，絡繹不絕。

今年春節也是高雄內惟藝術中心登場後，迎接的第一個長假。好奇民眾除了參觀知名建築師劉培森的獨特設計，以一個樓層的白色建築呈現，重疊的幾何三角形中，全部採用頓角，精算出來的8個建築體相連，銳角所在悉數被疊交，以營造出實用性，又兼具親民形象，讓藝術生活化，成為可能。

內惟藝術中心自去年底開幕，已經是第二梯次的展覽作品呈現，讓更多當代藝術工作者的創意，在該中心現。知名的現代觀念藝術旗手、美國藝術家約瑟夫‧科蘇思（Joseph Kosuth）的大作品，佔據大牆面，最為凸顯，法國聲響實驗室的合作作品，也成為知性傑作，無比吸睛，而林明弘等多位台灣當代藝術家，所展現出的不同面貌與風採，令人印象深刻。

為了迎接新年長假，主辦單位以「森之市」作為新春第一砲，以集合質感手作及風格美食為主，說明了高雄市府團隊縫合城市發展的決心，讓高美館不只是附近豪宅社區的後花園，它更屬於全體高雄市民的，過去被鐵道阻隔的區塊得到發展繁榮機會，開口面向馬卡道路的內惟藝術中心，正扮演舉足輕重角色。

年節期間，結合美食與手作商品的「森之市」的市集形態，果然成為吸引人潮的最大公約數，因為人流來了，商機就在，長年閉鎖的西區門戶，從此大開，市府團隊的策略應用可說良苦用心，本意至善。

早在2018年，時任文化局長的高雄副市長史哲，明察秋毫，為了讓高雄率先推動藝文場館法人化，乃北上挖來擁有藝術與建築雙博士學位的李玉玲，南下高雄，進行高美館硬軟體整建，6年的心血投注，4組建築團隊的參與，讓幅員43公頃高雄美術館，門戶大開，迎接高雄市大開大合的都會新時代。

悠悠6年的時光過去，李玉玲館長最大心願，就是讓高雄市民會以高美館為驕傲，尤其希望每位來到高雄的朋友，會選擇到高美館參觀，就像大家出國，到了倫敦，必訪泰德美術館、到了巴黎＇也會去龎畢度中心一樣，成為高雄都會城市的榮耀歸屬。

果然，年初三開市，車流人潮，把高美館團團圍繞，新完工啓用的輕軌火車，運來一批批觀光客，人氣旺盛，熱鬧非凡。

該次在高雄內惟藝術中心舉辦連3天的新春快閃，由知名插畫家Deer Jan執筆繪製市集主視覺，以第一人稱視角展現森之市「走入城市的森林」理念。

一看到主視覺彷彿置身於森林市集之中，手作職人夾道歡迎，讓大家沉浸風格品牌的美學中。來自全台130至150間質感手作與風格美食品牌，好拍又好買，讓上門民眾，一次滿足出遊的需求，品牌林立，應有盡有。

原來高美館這麼與眾不同，女兒驚嘆不已！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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