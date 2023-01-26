【愛傳媒蔡詩萍專欄】大年初二，老家來了兩位貴客。

還真巧，兩位貴客加上我，竟然三個新竹高中畢業的校友！

大舅許信良（我媽的大弟弟）是竹中畢業，第一志願考入政大政治系；我高中死黨賀景濱，竹中畢業，考入第二志願政大中文系（他立志唸中文系，台大之後就填政大），我當然也是竹中校友，唸竹中時，老師就問我：「你大舅許信良嗎？」，因為我高中時，正是大舅出版《風雨之聲》，針砭省議會，反骨聲勢正旺的時節。

我現在在蔣萬安市長的市府工作，很自然聊起萬安市長的家族，大舅談起他中學時代（中壢中學），高中時期（新竹高中），與章孝嚴、章孝慈兩兄弟同學的往事。

賀景濱高二轉來竹中，跟我同班，我們一見如故，遂成死黨，週末我常去他的家裡蹭飯吃，他亦不時到我眷村家裡看我爸媽。他祖母很喜歡我，我也很懷念她，景濱後來在一本他翻譯的蘇聯短篇小說集裡，序言特別提到剛過世不久的祖母，我印象深刻，久久不能自已！那是一位極為醇厚的老人家，很像我們生命裡永遠會記得的一些老人家，例如我外婆，你的奶奶等等。

當年我母親認識父親，家族對這婚姻很疑慮，但高中生的我大舅，卻獨排眾議，支持二姊，這就使得我母親與大舅有了姐弟之外不一樣的革命情誼，只有得空，大舅便來我們家坐坐。

許信良是台灣民主運動的先驅，一生際遇多舛，但始終不改他樂觀看待台灣前途的性格，我之所以走上唸政治系的路徑，跟他是有相當的關聯性。

死黨賀景濱立志寫小說，迄今作品不多，但僅有的三部小說都很具個人風格，我對他必成一個了不起的小說家，是非常之期待的。

兔年伊始，三個竹中人，巧遇在我家，說巧遇只是日期之碰巧，但若論及人生的際遇，說不定，早就因為我們前後進入那所自由開放的高中校園，因而早就注定了我們雖然走各自的路，卻終究要在不同的山嶺上遙相呼應，呼喚成新竹高中特有的一種校友生態，那是我們生命底層永遠無法被剝奪的自由、開放的意志。

作者為知名作家、台北市文化局長

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