漫威系列電影「鷹眼」美國男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner）今年初在鏟雪時發生重傷意外。根據警長辦公室報告，傑瑞米雷納是為了救家人而受傷。

美國內華達州瓦修郡（Washoe County）警長辦公室對此事件的報告指出，今年元月1日事故發生當天，傑瑞米雷納為了避免讓他手足的兒子（尚不清楚是侄子或外甥）受傷而發生意外。

根據這份報告，傑瑞米雷納當時開著PistenBully鏟雪車，試圖將這名男性親屬的卡車拖出雪中，而這輛車開始側向往下坡滑動。

這份報告的結論提及：「這輛PistenBully鏟雪車開始滑動，導致（傑瑞米）雷納離開車輛，沒有設置緊急剎車。」

報告指稱：「儘管這輛PistenBully有些機械問題，根據我們的機械調查，據信這個剎車本可避免PistenBully向前移動。」

報告表示：「當時（傑瑞米）雷納試圖阻止或改變這輛PistenBully的方向，以避免傷害到（這名男性親屬），當時他被軌道捲進車輛下方，並且遭到車輛輾壓。」

直到救援到來前，這名男性親屬一直無法幫助傑瑞米雷納，之後他搭機前往醫院，住院逾兩個禮拜之久，至少進行了兩項手術，並在加護病房接受治療。

傑瑞米雷納以「危機倒數」（The Hurt Locker）成為家喻戶曉的明星，並憑藉此片以及「竊盜城」（The Town）於2010、2011年接連入圍奧斯卡金像獎。

他接著在2012年「復仇者聯盟」（The Avengers）一片奠定他在漫威（Marvel）故事軸地位，除了在多部續集中露面，更在Disney+有自己的影集「鷹眼」（Hawkeye）。（譯者：陳正健）1120126